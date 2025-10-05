العدو يواصل اعمال بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود مع فلسطين

يواصلُ جيشُ العدو اعمالَ بناءِ الجدارِ الاِسمنتي على طولِ حدودِ فلسطينَ المحتلة.

ورصدت كاميرا المنار قيامَ آلياتٍ معادية برفعِ بلوكاتٍ اسمنتيةٍ قربَ تلةِ هرمون مقابلَ بلدةِ يارون بحضورِ آلياتٍ عسكرية وتمركزِ عددٍ من الجرافات في المنطقة.

ومع اكمالِ بناءِ الجدار في هذه المنطقة يكونُ العدوُ قد عزلَ الحدودَ الفلسطينيةَ الواقعةَ مقابلَ بلدةِ راميا وصولاً الى غربيّ موقعِ حدَب يارون.

المصدر: موقع المنار