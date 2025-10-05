الأحد   
    لبنان

    العدو يواصل اعمال بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود مع فلسطين

      يواصلُ جيشُ العدو اعمالَ بناءِ الجدارِ الاِسمنتي على طولِ حدودِ فلسطينَ المحتلة.

      ورصدت كاميرا المنار قيامَ آلياتٍ معادية برفعِ بلوكاتٍ اسمنتيةٍ قربَ تلةِ هرمون مقابلَ بلدةِ يارون بحضورِ آلياتٍ عسكرية وتمركزِ عددٍ من الجرافات في المنطقة.

      ومع اكمالِ بناءِ الجدار في هذه المنطقة يكونُ العدوُ قد عزلَ الحدودَ الفلسطينيةَ الواقعةَ مقابلَ بلدةِ راميا وصولاً الى غربيّ موقعِ حدَب يارون.

      المصدر: موقع المنار

      أمسية فنية في صور تجدد العهد لنهج المقاومة ووصية السيد الأسمى

      النائب فضل الله: ما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة

      النائب قاسم هاشم: لبنان بحاجة لتعاط مسؤول وهادئ مع الملفات الداخلية وحماية المناطق الجنوبية

