    وفاة جديدة بسبب حرب التجويع الإسرائيلية في غزة والحصيلة ترتفع إلى 460 شهيدًا

    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع حصيلة ضحايا سوء التغذية إلى 460 شهيدًا منذ بدء العدوان، بينهم 154 طفلًا.

    وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 182 حالة وفاة سُجلت منذ إعلان تصنيف المرحلة المتقدمة من المجاعة في غزة، من بينهم 39 طفلًا، وسط استمرار تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع.

    ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ عامين، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وغياب مقوّمات الحياة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية، مما يتسبب في عجزٍ عن إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من سوء التغذية.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

