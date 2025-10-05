وقفة تضامنية لمركز الخيام أمام الاسكوا في بيروت دعما لاسطول الصمود

نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في السجون الإسرائيلية، وقفة تضامنية أمام بيت الأمم المتحدة ” الاسكوا”، تحت عنوان “الحرية للمحامية الدكتورة لينا الطبال ولكافة رفاقها المعتقلين من لبنانيين وعرب وأجانب من أُسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة”.

شارك في الوقفة رئيس مركز الخيام محمد صفا، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خالد عبادي، ممثلو الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وثلة من الناشطين والمتضامنين العرب والأجانب.

وألقى عبادي كلمة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة “فتح” حيّا فيها “المتضامنين من الأسطول لكسر الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الصامد الذي يتعرّض لحرب إبادة جماعية من قبل الإحتلال الصهيوني، أمام مرأى العالمين العربي والإسلامي دون أن يحرّك ساكناً، وأمام صمت اوروبي وغربي مريب”، مؤكّداً أن “تحرُّك الناشطين من الشعوب الحرة عرّى الإحتلال وعزله دولياً وعالمياً”، مندّداً ب”الدعم الأميركي اللامحدود لدولة الاجرام التي تتماهى بعدوانها ضد المدنيين والأطفال”.

ودعا فصائل العمل الوطني الفلسطيني الى “ضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المشروع الوطني، وضمن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أنحاء تواجده، لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية الى إلغاء حق العودة وطمس الهوية الفلسطينية”.

وختم عبادي بتوجيه التحية إلى “شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ٤٨ لصمودهم وتشبُّثهم بأرضهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية