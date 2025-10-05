كشافة “الإمام المهدي” تنظم مرسما فنيا في صيدا تخليدا لذكرى الشهيدين نصر الله وصفي الدين

نظمت “كشافة الإمام المهدي” في مدينة صيدا مرسما فنيا، بمشاركة فنانين من “منتدى الفن التشكيلي” وكشفيين من أفواج صيدا، عبرا، عين الحلوة وحارة صيدا، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله وصفيه الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، تخليدا لذكراهما وتعبيرا عن الوفاء لدماء الشهداء، بحضور ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وعوائل الشهداء، إلى جانب عدد من الفعاليات الدينية والثقافية والكشفية والاجتماعية.

وخلال المرسم، عبر الفنانون المشاركون بريشاتهم وأعمالهم التشكيلية عن معاني البطولة والإيمان التي جسدها الشهداء في مسيرتهم، فيما قدم الكشفيون رسومات تعبيرية وأنشطة فنية ميدانية تعكس روح الانتماء والالتزام بنهج الشهداء.

واختتم النشاط بكلمة ألقاها قائد قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي، القائد بلال جوني، شدد فيها على “أهمية الفن الملتزم في حفظ الذاكرة الحية للشهداء والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمها قضية فلسطين، ونقل رسالة الشهداء إلى الأجيال”، مشيدا ب”تعاون الفنانين والكشفيين في هذا العمل المميز”.

وفي الختام، تم توزيع الإفادات التقديرية على المشاركين تقديرا لعطائهم وإبداعهم في إحياء هذه الذكرى العطرة.

المصدر: الوكالة الوطنية