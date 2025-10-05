الحية في أول إطلالة له بعد نجاته من العدوان الصهيوني: دماء الشهداء ستكون وقوداً للنصر

في أول إطلالة له بعد نجاته من العدوان الصهيوني على مقره في العاصمة القطرية الدوحة، عبر رئيس حركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية عن فخره وصموده رغم الجراح، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة يمثل الأمة بصبره وجهاده وتضحياته التي لا مثيل لها في التاريخ مضيفاً أن فقدان الآلاف من النساء والأطفال والمقاتلين هو امتحان قاسٍ وشرف في آنٍ واحد وأن جميع أبناء الشعب الفلسطيني هم بالنسبة له بمثابة الأبناء والإخوة واكد الحية أن دماء الشهداء ستكون وقوداً للنصر، وطريقاً نحو القدس، وعاراً يلاحق الاحتلال”، داعياً إلى الصبر والثبات في مواجهة العدوان.

هذا وسلمت حركة حماس ردها على الخطة الأمريكية بشأن وقف العدوان على غزة وسط اجماع فلسطيني على وصف هذه الخطوة بالوطنية والمسؤولة.

في موقف وصف بالوطني والمسؤول أعلنت حركة حماس مواقفتها على خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة والإفراج عن جميع أسرى الاحتلال الاحياء لديها وجثث الاسرى الذين قتلوا خلال الحرب. . وجددت الحركة استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين أو التكنوقراط ، يتم تُشكَّيلها بالتوافق الوطني ، وبدعم عربي وإسلامي، مؤكدة أن مستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تُبحث إلا في إطار فلسطيني جامع.

هذا الموقف جاء في اجواء توافق فلسطيني جامع اكدته فصائل المقاومة في بيان اعلنت فيه تأييدها الكامل لرد حماس داعية إلى تحويل هذا التوافق السياسي إلى خطوات عملية على الأرض، ومطالبة بعقد لقاء وطني عاجل لتنسيق آليات تسلم الهيئة المستقلة لإدارة القطاع، ومشيدة في الوقت نفسه بالدور العربي والإسلامي، والوساطة المصرية والقطرية والتركية التي أسهمت في بناء موقف موحّد يهدف إلى إنهاء العدوان وتثبيت حقوق الفلسطينيين.

وفي موقف فاجأ “تل ابيب”، سارع ترامب الى دعوة حليفته “إسرائيل” إلى التوقف عن قصف غزة “فوراً”، مشيراً إلى أن موافقة حماس على إطلاق الأسرى تمثل ، حسب قوله، مؤشراً على استعدادها لـما سماه سلاما دائما.

وقال ترامب في منشور على “تروث سوشيال” إن استمرار القصف يهدد حياة الرهائن ويعرقل فرص التهدئة ، داعياً إلى استغلال اللحظة لإتمام صفقة شاملة تُنهي القتال وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في غزة.

المصدر: موقع المنار+مواقع إخبارية