البشائر احتفت بخريجيها برعاية المدير العام لجمعية المبرات

أقامت ثانوية البشائر في بعلبك حفل تخرّج طلابها 2025 تحت شعار “الإرادة والريادة”، برعاية مدير عام جمعية “المبرّات الخيرية” الدكتور محمد باقر فضل الله، وبحضور رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي، نائب رئيس بلدية دورس فريد الطفيلي، المدير المشرف ومدير مبرة الحوراء إبراهيم السعيد، مديرة الثانوية اعتدال الجمال، والهيئتين التعليمية والإدارية، وفعاليات تربوية واجتماعية وإعلامية، وأهالي الخريجين.

استهلّ الحفل بآياتٍ بيّناتٍ من الذكر الحكيم تلاها محمد عساف، أعقبها كورال الثانوية مؤديًا النشيد الوطني اللبناني ونشيد البشائر.

وتضمّن البرنامج فقرات متنوّعة جسّدت معاني الاعتزاز والامتنان، من كلمات شكر للخريجين المتفوّقين باللغات الثلاث، إلى عرضٍ توثيقي استعاد مسيرة الثانوية على مدى ربع قرنٍ من الريادة والعطاء، وصولًا إلى المدائح النبوية وتلاوة السيرة العطرة بأداء فرقة السيد عباس عثمان.

وألقى فضل الله كلمة قيّمة أثنى فيها على جهود الثانوية ورسالتها التربوية الرائدة، منوّهًا بأداء إدارتها وعطاء معلّميها، وبإصرار طلابها على التميّز رغم التحديات. وشدّد على أنّ “الخريجين هم ثمرة جهد مشترك بين الأهل والمعلّمين والمؤسسة، وأنّهم مشاعل أملٍ للمستقبل يحملون رسالة العلم والإيمان إلى مجتمعهم ووطنهم. كما دعاهم إلى الوفاء لمبادئهم وقيمهم، والعمل على خدمة مجتمعهم بما اكتسبوه من علم وأخلاق”، مؤكّدًا أن “التخرّج ليس محطة ختام، بل بداية لمسيرة جديدة، فيها تُختبر الإرادة وتُصنع الريادة”.

وتحدثت مالين الشل، باسم أوياء أمور الخريجين، معربة عن امتنانها لإدارة الثانوية وكادرها التربوي “على ما غرسوه في أبنائهم من علمٍ وقيمٍ إنسانية”.

واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية على الخريجين والتقاط الصور التذكارية.

المصدر: الوكالة الوطنية