آخر الأخبار

فلسطين | حماس: دعوة ترامب “إسرائيل” لوقف قصف غزة “مشجعة”

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إنّ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إسرائيل إلى وقف قصف غزة “مشجعة”.

وقال الناطق باسم حماس طاهر النونو، إنّ “تصريحات الرئيس ترامب لوقف القصف الاسرائيلي في قطاع غزة فورا، هي تصريحات مشجعة”.

ونوّه النونو إلى أنّ “حماس جاهزة لبدء مفاوضات فورًا لإنجاز عملية تبادل الأسرى ووقف الحرب وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة”.

وأمس الجمعة، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من “إسرائيل” التوقف “فورًا” عن القصف، بعيد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع، من دون أن تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها.

المصدر: وكالات