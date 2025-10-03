الجمعة   
    في ذكرى عروجه السيد الهاشمي أمين على العهد حتى الشهادة

      مضى عام على رحيل الأمين العام لحزب الله السيد الهاشمي هاشم صفي الدين، وبصمة جهاده معين لا ينضب، وصوته في ميادين العطاء والتنظيم والجهاد والتبيين حاضر لا يخفت. تحل الذكرى اليوم وحال المقاومة وأهلها أكثر صبراً ويقيناً وإيماناً بأن الدماء هي ثمن الحرية.

      عام مضى، ولا تزال ومضات الخير تنساب من بين يدي السيد الهاشمي حيث تسكن نفسه المطمئنة، ويُذكر اسمه بالعلم والتدبر والإدارة. هو خليل سيد شهداء الأمة، وحامل الراية والأمانة من بعده، الذي لم يطق الفراق فعجّل الالتحاق، وكان قرباناً بعد قربان لتبقى المقاومة وتثبت ويستمر جهادها، ولتروى الأرض بدمائهما وتسقى القضية.

      فوق أطنان المتفجرات التي استهدفته، لم ينقطع الوصال بل اكتمل، وقد جاد فيه السيد الهاشمي وصفاً وحباً وتوقاً كما شهدت كتاباته. لبّى النداء، ورحل شهيداً، فيما بقيت روحه معلّقة بقائده وأخيه وحبيبه السيد حسن نصرالله، فما لبث أكثر من أسبوع حتى لحق به.

      وينظم حزب الله الليلة برنامجاً خاصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد صفي الدين في المكان الذي ارتقى فيه مع ثلة من المجاهدين.

      تقرير : منى طحيني

      المصدر: موقع المنار

