قائد الجيش زار مقر اليونيفيل وعقد لقاء موسعا تناول سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ ال 1701



زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل ،المقر العام لليونيفيل في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد اليونيفيل الجنرال ديوداتو ابنيارا وعدد من الضباط..

وأقيم له حفل استقبال رسمي قدمت خلاله ثلة من ضباط وجنود اليونيفيل التحية العسكرية، لينتقل بعدها إلى مكتب الجنرال ابنيارا، حيث عقد لقاء موسع تناول سبل التعاون والتنسيق بين اليونيفيل والجيش وتنفيذ القرار 1701.

ثم دون العماد هيكل كلمة في السجل الذهبي لليونيفيل وتبادلا الدروع التذكارية. والقى ابنيارا كلمة رحب فيها بالعماد هيكل وبزيارته إلى مقر اليونيفيل وقال:” لهذه الزيارة اهمية كبيرة لدى اليونيفيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام