غدار: اسطول الصمود الدولي ظاهرة تاريخية عالمية مناضلة



طالب امين عام “التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحيى غدار في بيان، “شعوب الامة العربية والاسلامية بالتمثل بنهوض شعوب العالم ومساندتها لاهلنا في غزة والعمل على وقف حرب الاجرام والابادة بالتدمير والتجويع لها”.

واعتبر أن “اسطول الصمود الدولي ظاهرة تاريخية عالمية مناضلة، وأن مشاركة مواطنين من خمسين دولة فيه وقد ودعهم واسندهم عشرات الالاف تمثل ادانة عالمية صارخة للكيان المؤقت وعدوانه الهمجي التدميري لغزة، وتسهم في اسقاط السردية الاسرائيلية ويكشف حقيقة الكيان الاغتصابية الهمجية”.

وإذ دان “صمت المنظمات الدولية تجاه هذه الهجمة المتوحشة على سفن وقوارب الاسطول واحتجاز المناضلين الابطال”، رأى في “اشتعال العواصم والمدن الاوروبية بتظاهرات تضامن مع الاسطول ومناضليه ومع غزة وادانة للعدوان والتجاوزات الاسرائيلية، بارقة أمل وحقائق ترسم مستقبلا مختلفا للنضال الاممي التضامني مع فلسطين وقضيتها ومع شعب غزة الاسطوري”.

وناشد “الامم والشعوب زيادة تضامنها وممارسة كل اشكال النضال للضغط على الحكومات والمنظمات العالمية ذات الصلة، لفرض اجراءات جذرية بحق الكيان ومسؤوليه العنصريين الذين يرتكبون الابادة الجماعية والتدمير والقتل بالقصف والتجوبع”.

وأمل غدار “تعزيز اواصر الاخوة والصداقة الانسانية والتفاعل لحث الشعوب على النهوض للتحرر ورفض البلطجة الاميركية وتحميلها مسؤولية ما يرتكبه الكيان الغاصب”، معتبرا ان “الدعم الاميركي وخطة ترامب هما لتصفية القضية الفلسطينية وفرض استسلام غزة وتهجير اهلها وفصائلها واخضاعها لاحتلال دولي”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام