عراقجي: لا يمكن الاستسلام ببساطة والقول إن أميركا تستطيع أن تفعل ما تشاء

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى وزيري خارجية سريلانكا وجزر المالديف حول إجراء الترويكا الاوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مؤكدا انه “يجب علينا دعم القانون الدولي” وان “هذه القضية لا تتعلق بإيران فحسب، بل تتعلق بكرامة القانون الدولي”.وقال: “إيران هي المستهدفة اليوم، وغدًا قد تكون دول أخرى في جنوب آسيا، وبعد غد، ربما دولًا أفريقية”.

وأضاف: “يجب أن نكون حذرين بشأن الأعراف الدولية، لأن هذه الأعراف هي نتاج التجارب المريرة للبشرية بعد حربين عالميتين. لا يمكننا تجاهل هذه الأعراف والكرامة والاستسلام ببساطة والقول إن أميركا تستطيع أن تفعل ما تشاء”.

سفير إيران في سريلانكا علي رضا دلخوش، قال: “لقد أرسلنا الرسالة إلى وزيري خارجية سريلانكا وجزر المالديف وطلبنا منهما الوقوف إلى جانبنا”.ووفقًا لسفير الجمهورية الإسلامية الايرانية، أكد وزير الخارجية الإيراني في رسالته أن هذه اللحظة تُمثل اختبارًا حاسمًا لصحة القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين إيران وسريلانكا، أوضح سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية أن الجانبين يتمتعان بعلاقات جيدة جدًا على الصعيد السياسي، ويتعاونان في المحافل متعددة الأطراف.وأضاف: أن التجارة مستمرة، وأن الجانبين يتطلعان إلى عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة. كما أن التعاون في المجال الثقافي مستمر.

المصدر: وكالة مهر