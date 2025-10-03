معن بشور: افتتاح شارع سليم الحص فعل وفاء لمن يستحق الوفاء

رأى المنسق العام لـ”الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة” معن بشور ان بيروت تتشرف ان يطلق على أحد شوارعها اسم الرئيس الدكتور سليم الحص (رحمه الله) ، وأن يتم اختيار الشارع الذي اقام فيه الدكتور الحص الجزء الأكبر من حياته المديدة ليتم اطلاق اسمه عليه، هذا الاطلاق هو وفاء للرجل الكبير كما للعاصمة التي يرى فيها كل عربي عاصمته الثانية لأن تاريخها ارتبط بالعطاء والابداع والوطنية والعروبة.

وقال: لا بد من الشكر والتقدير لكل من ساهم في اطلاق هذا الاسم على شارع رئيسي من شوارع العاصمة ، وفي مقدمتهم التلميذ الأمين للرئيس الحص ، الصديق العزيز رفعت بدوي واخوانه في ندوة العمل الوطني التي ضمت عدداً من خيرة رجال الوطن ونسائه في مرحلة ما بعد حرب 1982 ، ولتصبح منارة فكرية وسياسية واخلاقية في زمن تراجع الفكر امام العصبيات الضيقة والسياسة امام الحسابات الخاصة، والأخلاق امام المصالح الضيقة.

واعتبر ان اطلاق اسم الرئيس سليم الحص على شارع مهم في بيروت ، ليس تكريماً لرجل كبير فحسب، بل هو تكريم لشارع بقي فيه الرئيس الحص على مدى عقود صامداً في قلب الاهوال التي مرّت على بيروت. وحين يحمل شارع مهم في العاصمة اسم سليم الحص فهو تكريم للمدينة التي انجبت رجلاً عرف بوطنيته وعروبته وإنسانيتة ، بل هو تكريم لرجل لم يعرف لبنان الكثير من أمثاله بين السياسيين والحكام، بل هو تكريم لأمة عربية لم يتخل سليم الحص يوماً عن ايمانه بوحدتها ونهضتها ، فكان له في قلب كل عربي احترام كبير وتقدير عظيم.

وقال ان افتتاح هذا الشارع يتم في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاحد القادم في الخامس من اكتوبر ، وهو فعل وفاء لمن يستحق الوفاء، وفعل تذكير لكل من يهمه الامر من رؤساء وسياسيين وزعماء كيف يكون القادة الحقيقيون في بلادنا ممن يجمعون بين الخلق الرفيع والعلم الغزير والوطنية الشموخ والكرامة الوطنية والعروبة الحضارية.