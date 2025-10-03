الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة: الحوار مع المقاومة السبيل الوحيد للخروج من الأزمة

اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب من منبر خطبة الجمعة ان الغرب فشل حتى الان في حسم الصراع لمصلحته، بل هو اقرب لليقين بان معركته مع قوى المقاومة فاشلة، وان زمن الخروج منها لم يعد بعيدا رغم بعض النجاحات التكتيكية التي حققها، والتي لم يستطع تثبيتها لصالحه، فهي لن تؤثر في مصير المعركة النهائية.

وعلى الصعيد اللبناني قال الشيخ الخطيب أن من مصلحة الجميع تمتين الوحدة الداخلية، فدخول بعض الادوات في الصراع الداخلي السياسي نصرة للغرب يضر باصحابه، وهو من دون اثر على المسرح، ولا يعدو كونه اكثر من تأثير بعوضة تلدغ، فليعرف كلٌ قدره، فلربما احس خفة بالانتفاخ فحسب انه أسد، اذ سرعان ما سيزول الوهم ويذهب الانتفاخ ويدرك حجمه الحقيقي. لذا ندعوه الى التواضع والتعاطي بموضوعية، وكفى استنجادا بالراحلين والخاسرين. فالمقاومة عصية على التطويع، وهي التي تشكل الذراع القوي للبنان وللبنانيين، والحريصة على الجميع حرصها على نفسها وبيئتها وجمهورها..

اضاف: “تعالوا الى توحيد الموقف لمصلحة لبنان ولمعالجة قضايا الناس بدل الشغب ومحاولة تعطيل مصالح اللبنانيين لمصالح انتخابية باستعراضات بهلوانية”.

واعتبر إن الحوار مع المقاومة بدل إشهار سيف العداء لها ، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ووضع لبنان على السكة الصحيحة ،وقال : حسناً يفعل رئيس الجمهورية في التواصل الدائم وفتح الأبواب أمام التفاهم ،لأن الاستقرار الداخلي هو الكلمة الفصل في مواجهة الضغوط الخارجية التي يسعى البعض إلى استجلابها بشتى السبل ،وقد خبرنا سابقا نتائج الرهان عليها والتي لم تكن في صالح لبنان وشعبه ،بل خلّفت المزيد من المآسي والمعاناة. ومن الحكمة الإعتبار من تجارب الماضي .. “فاعتبروا يا أولي الأبصار”.