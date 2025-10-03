يوميات معركة أولي البأس 2024 … اليوم الحادي عشر

سلسلة “أُولي البأس”… ليست مجرد عرضٍ للأحداث، بل هي وثيقة تاريخية، عبر حلقات يومية، تسطّر بطولات رجالٍ كتبوا بدمهم وصمودهم فصولًا ساطعة من تاريخ المقاومة. “أُولي البأس”… حكاية الذين لم يُهزَموا، بل صنعوا بدمائهم ذاكرة المجد والخلود التي ستبقى حيّة.

في إطارِ الرَّدِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ، ودفاعًا عن لبنانَ وشعبِه، نفَّذت المقاومةُ الإسلاميَّةُ، يومَ الخميسِ الواقعِ فيه الثالثُ من تشرينَ الأوَّل 2024، اثنتينِ وثلاثينَ عمليَّةً عسكريَّةً، تنوَّعت بين تصدٍّ وكمائنَ مُحكَمةٍ لمحاولاتِ تسلُّلِ قوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ في أكثرَ من منطقةٍ عندَ الحدودِ اللبنانيَّة ـ الفلسطينيَّة، وقصفِ عددٍ من القواعدِ العسكريَّةِ والمستوطَناتِ والمدنِ في شمالِ فلسطينَ المحتلَّة، برشقاتٍ صاروخيَّةٍ مكثَّفةٍ، إضافةً إلى قصفِ مواقعَ وتجمُّعاتِ قوّاتِ العدوِّ الإسرائيليِّ عندَ الحدودِ اللبنانيَّة ـ الفلسطينيَّة بالصواريخِ والقذائفِ المدفعيَّة.

وعلى صعيدِ العمليَّاتِ البريَّةِ، فجَّرَ مجاهدو المقاومةِ عبوةً ناسفةً بقوَّةٍ من لواءِ “غولاني” في منطقةِ ترتيرة في بلدةِ مارونَ الرَّاس، كانت تحاول الالتفافَ من الجهةِ الغربيَّةِ للبلدة، ما أسفرَ عن وقوعِ عددٍ من القتلى والجرحى. كما فجَّرَ المجاهدون عبوتينِ ناسفتينِ بقوَّةٍ أخرى حاولتِ التقدُّمَ باتجاهِ البلدة. ولدى محاولةِ قوَّةِ مشاةٍ معاديةٍ إسرائيليَّةٍ التسلُّلَ باتجاهِ جبَّانةِ بلدةِ يارون، فجَّرَ مجاهدو المقاومةِ الإسلاميَّةِ عبوةَ “سَجِّيل” بالقوَّةِ المتقدِّمة، وأوقعوا أفرادَها بين قتيلٍ وجريحٍ.

وقد أصدرَ جيشُ العدوِّ الإسرائيليُّ بيانًا أفادَ فيه عن رصدِ إطلاقِ خمسٍ وعشرينَ صاروخًا من لبنانَ خلالَ فترةِ الصباح، مشيرًا إلى انفجارِ طائرةٍ بدونِ طيّارٍ في منطقةِ الجليلِ الغربيِّ.

وبحسبِ الإعلامِ العبريِّ، سقطَ صاروخٌ على مبنًى في منطقةِ “يَعْرا” بالجليلِ الغربيِّ، كما تمَّ رصدُ هبوطِ مروحيّاتٍ في الداخلِ المحتلِّ كانت تُجلي عددًا من الإصاباتِ في صفوفِ جيشِ العدوِّ الإسرائيليِّ جرّاءَ المواجهاتِ المباشرةِ مع حزبِ الله.

وذكرتِ التقاريرُ الإعلاميَّةُ الإسرائيليَّةُ أنَّه تمَّ إطلاقُ خمسةٍ وثمانينَ صاروخًا وقذيفةَ هاونٍ على المنطقةِ الحدوديَّةِ قربَ مستوطنةِ المطلةِ خلالَ ساعةٍ واحدةٍ. فيما أعلنَ الجيشُ الإسرائيليُّ عن مقتلِ نقيبٍ من لواءِ المظلِّيّينَ في اشتباكٍ مباشرٍ مع عناصرِ حزبِ الله، وإصابةِ تسعةٍ وثلاثينَ جنديًّا إسرائيليًّا خلالَ أربعٍ وعشرينَ ساعةً.

وقد دَوَّت صفّاراتُ الإنذارِ اثنتينِ وأربعينَ مرّةً في الأراضيِ المحتلَّةِ، تركزتْ في مناطقِ الكريوت، وصفدَ المحتلَّة، والجليلِ الغربيِّ، وإصبعِ الجليل.

المصدر: موقع المنار