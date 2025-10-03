قيادي في حماس: لدينا ملاحظات على خطة ترامب وسنعلن موقفنا قريبا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، أن “الحركة ستُعلن قريبًا موقفها من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، وأنها سجّلت ملاحظات عليها”.

وقال نزال، في حديث له مساء الخميس، إن “حماس جادّة في التوصل إلى تفاهمات، انطلاقًا من ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، وإن هناك تواصلاً مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية لتحقيق ذلك”.

وشدّد نزال على “حق المقاومة في إبداء ملاحظاتها على الخطة، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني”، مؤكدًا أنه “لا يمكن أن تكون النهاية تفريطًا بالحقوق الفلسطينية أو استمرارًا للإبادة”.

وأشار نزال إلى أن “الحركة لا تتعامل وفق منطق محدودية الوقت للرد على الخطة، وأنها تسلّمت الخطة مساء الإثنين الماضي، وبدأت في اليوم التالي مشاوراتها الداخلية والخارجية”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الإثنين، تفاصيل خطة أعدّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف، وفق نص الخطة، إلى “إنهاء الحرب فور موافقة الطرفين”، عبر تعليق العمليات القتالية، وتسليم الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، وربط وقف القتال بتسليم سلاح المقاومة، وإطلاق برنامج لإعادة الإعمار، وتشكيل إدارة مؤقتة للقطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام