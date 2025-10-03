كوبا تدين انتهاك الطيران الأميركي لأجواء فنزويلا: تهديد للاستقرار الإقليمي

دان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا “التوغل غير القانوني لطائرات حربية أميركية في منطقة معلومات الطيران التابعة لفنزويلا”.

وفي تغريدة له على منصّة “إكس”، حذّر برونو من أن هذه الأعمال تشكل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنّ “أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي هي منطقة سلام”.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز قد أعلن ليل الخميس-الجمعة، رصد 5 طائرات حربية قرب السواحل الفنزويلية، مشيراً إلى أنّه “استفزاز يهدد السيادة الوطنية ويتعارض مع قواعد القانون الدولي”، مشدداً على أنّه ” لن نقبل الترهيب أو العدوان من أي قوة أجنبية وسنمارس حقنا الكامل في الدفاع عن السيادة الوطنية”.

تدريب تنظيمي للقوات المسلحة والميليشيات البوليفارية

في سياق متّصل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فجر الجمعة عن تنظيم تدريب خاص يوم السبت المقبل، يركّز على الجوانب التنظيمية في مجالات القيادة والتحكم والاتصال، ويشمل جميع هياكل القوات المسلحة الوطنية.

وأكد مادورو أن هذه التدريبات ستشهد مشاركة جميع تشكيلات الميليشيات البوليفارية، بما في ذلك القيادة الوطنية والإقليمية، ومناطق الدفاع الشامل في مختلف بلديات البلاد.

