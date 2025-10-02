الأمم المتحدة: انخفاض توفير الغذاء في شمال غزة بنسبة 70%

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا) إن “سكان مدينة غزة يعانون للوصول إلى سُبُل العيش وسط القصف”.

وأضاف المكتب في بيان له، يوم الخميس، أن “توفير وجبات الغذاء في شمال غزة انخفض بنسبة 70%”، وأشار إلى “تزايد عدد منظمات الإغاثة التي اضطرت لتعليق عملها في غزة”، وتابع: “نحن وشركاؤنا نواجه عوائق تمنع تقديم المساعدات في غزة.”

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب العدو الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلًا، وتجويعًا، وتدميرًا، وتهجيرًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام