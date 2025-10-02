لقاء الأحزاب في طرابلس: اعتقال المشاركين في أسطول الصمود جريمة قرصنة بحرية

دان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في طرابلس وشجب بأشد العبارات، اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني للمناضلين والمناضلات المشاركين في أسطول الصمود العالمي، وفي مقدمهم ابنة طرابلس لينا الطبال، وابن غزة – البقاع الغربي محمد القادري، رئيس المنتدى اللاتيني–الفلسطيني، إلى جانب رفاقهم الأحرار الذين تحركوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة”.

ورأى أن “اعتراض الأسطول في المياه الدولية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، جريمة قرصنة بحرية، واعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وإذ أعلن اللقاء تضامنه “الكامل مع أبطال أسطول الصمود”، أكد “المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، دعوة المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، اعتبار حصار غزة جريمة حرب يجب أن تُكسر فورا، ومطالبة وزارة الخارجية اللبنانية بالتحرك العاجل لحماية المواطنين اللبنانيين وضمان الإفراج عنهم”.

وأكد أن “اعتقال هؤلاء الأحرار لن يُثني الشعوب عن دعم فلسطين وغزة المحاصرة حتى النصر والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية