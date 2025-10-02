البحرية الصهيونية تهاجم سفن أسطول الصمود العالمي

هاجمت البحرية الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وأمرته بالتوجه إلى ميناء أسدود.

واحتجزت بحرية الاحتلال حتى الآن 13 من سفن الأسطول واعتقلت عشرات النشطاء المتواجدين على متنها.

يأتي هذا التطور بعد أن حاصرت البحرية الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية.

رسالة ديب حوراني حول الاعتداء على اسطول الصمود ومحاصرته من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وقبل الهجوم الإسرائيلي، وُضع الأسطول في حالة تأهب قصوى تحسبا لاعتراض إسرائيلي وشيك له، إذ تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على مقربة من الأسطول، كما جرى رصد ألغام بحرية بالمنطقة.

ويضم أسطول الصمود الذي انطلق نهاية أغسطس/آب الماضي من إسبانيا، 44 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة.

العدو الصهيوني يعتدي على اسطول الصمود الانساني ويعتقل مئات الناشطين/ رسالة صلاح المصري

الأناضول: سفينة “ميكينو” تدخل المياه الإقليمية لغزة

ودخلت سفينة “ميكينو” ضمن أسطول الصمود العالمي إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة، حيث أظهر نظام التعقب في الموقع الإلكتروني للأسطول أن السفينة تنتظر على بعد نحو 9 أميال بحرية عن غزة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وفي تصريح للوكالة، أوضح عضو الوفد التركي في الأسطول رمضان تونج أن “ميكينو” تجاوزت الحصار ودخلت المياه الإقليمية لغزة.

وقال “هذا يعني أن الحصار قد تم كسره فعليًا، وأريد أن أشارككم فرحة وصول سفينتنا ميكينو إلى غزة التي تقع تحت حصار بري وبحري هائل من قبل إسرائيل لسنوات”.

وأضاف “الأهم أننا كسرنا الحصار في عقولنا، وآمل أن تقترب الأيام التي نحتضن فيها إخواننا في غزة الحرة التي كُسر فيها الحصار”.

ماليزيا تعلن احتجاز الجيش الإسرائيلي 23 من مواطنيها

من جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه جرى إبلاغه باحتجاز الجيش الإسرائيلي 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وأضاف -في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه سيطلب مساعدة قادة الشرق الأوسط وحلفاء آخرين، بمن بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لضمان إطلاق سراحهم.

رئيس وزراء باكستان يدين الهجوم على أسطول الصمود

ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف -بشدة- الهجوم الذي شنته إسرائيل على “أسطول الصمود العالمي” واصفا إياه بالعمل “الخسيس” بحسب ما أوردته قناة “جيو” الإخبارية المحلية.

وكتب شريف على حسابه على منصة إكس “تدين باكستان بشدة الهجوم الخسيس الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول (صمود غزة) المكون من 40 سفينة، والذي كان يحمل على متنه أكثر من 450 عاملا إنسانيا من 44 دولة”.

وأعرب عن قلقه بشأن المعتقلين، حيث قال “نأمل وندعو من أجل سلامة جميع الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورا”.

وأضاف شريف “لقد كانت جريمتهم هي نقل مساعدات للشعب الفلسطيني البائس”.

الخارجية البرازيلية: ندين اعتراض إسرائيل أسطول المساعدات

ودانت وزارة الخارجية البرازيلية اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات نحو غزة، مشيرة إلى أن على متن السفن مواطنين برازيليين منهم النائبة لويزيان برازيليا.

واستنكرت الخارجية البرازيلية العمل العسكري الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق النشطاء السلميين على متن أسطول الصمود.

المصدر: قناة المنار + مواقع