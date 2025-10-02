إيلون ماسك يعتزم إطلاق “غروكيبيديا” كمنافس لـ “ويكيبيديا”

صرح إيلون ماسك أمس الثلاثاء، بأنه يعمل على تطوير موقع منافس لويكيبيديا من خلال شركة الذكاء الاصطناعي التي يمتلكها “إكس.أيه.أي”، معلنا عن خطط لإطلاق منصة تسمى “غروكيبيديا”.

وقال ماسك الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إن الخدمة الجديدة سوف تكون “تحسنا هائلا” عن الموسوعة الإلكترونية القائمة منذ فترة طويلة على مساعدات من المتطوعين في إدخال المعلومات وتحريرها.

ولطالما اتهم الملياردير ويكيبيديا بالانحياز السياسي حيث زعم أنها تعكس راء يسارية. وماسك نفسه منحاز بشكل متزايد للمواقف اليمينية.

وانتقد ديفيد ساكس، حليف ماسك الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مؤخرا مفوضا للذكاء الاصطناعي في إدارته استخدام محتوى ويكيبيديا لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي قبل فترة قصيرة من إعلان ماسك.

ويأتي اسم “غروكيبيديا” من روبوت الدردشة “غروك” الخاص بشركة إكس.أيه.أي، وهو ما وصفه ماسك بأنه “يسعى للحقيقة إلى أقصى حد”.

غير أن غروك أثار جدلا في الشهور الأخيرة بعدما أدلى بتصريحات معادية للسامية وهو ما نسبته شركة ماسك إلى عيب في البرمجة.

المصدر: سي ان ان