رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية قرب أسطول الصمود وإعلان حالة التأهب القصوى

بدأت القوات البحرية الإسرائيلية، اليوم، بعملية السيطرة على أسطول “الصمود” المتجه نحو قطاع غزة، فيما صعدت عدد من الجنود بالفعل على متن عدة سفن.

وأفادت مصادر منظّمة “أسطول الصمود” أن السفن الحربية الإسرائيلية أحاطت بالأسطول، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين بعض سفنه. وأكد الأسطول اعتقال قوات إسرائيلية لمشاركين على متن السفينتين “ألما” و”سيروس”.

من جهتها، أكدت محامية كانت على متن السفينة “شيرين أبو عاقلة” أن أي اعتراض إسرائيلي للأسطول يعدّ غير شرعي، مشددة على أن الركاب مدنيون غير مسلّحين ويتمتعون بحماية القانون الدولي. وأضافت أن الأسطول تلقّى رسائل دعم من عدة دول بشأن مواطنيها المشاركين على متن السفن.

وأفاد منظمو الأسطول أن حالة التأهب القصوى لا تزال مفروضة، مع استمرار استعداد السفن لأي تطورات محتملة، مؤكّدين على شرعية إبحارهم وفق قواعد القانون البحري الدولي.

ورصدت فرق أسطول الصمود، اليوم، نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على بعد يتراوح بين 7 و20 ميلاً بحرياً من الأسطول، ما دفع المنظمين إلى إعلان حالة التأهب القصوى على متن جميع السفن.

وأكد قائد السفينة “ألما” ضمن أسطول الصمود وجود أربعة ألغام بحرية قرب مسار الأسطول، محذراً السفن الأخرى من الاقتراب، فيما رفضت البحرية الإسرائيلية تفسير هذه التحذيرات.

وفي ظل استنفار عام على متن السفن، أعلن منظمو الأسطول أنهم يترقبون اعتراض البحرية الإسرائيلية خلال ساعة، مؤكدين أن الأسطول سيواصل رحلته نحو قطاع غزة حتى في حال اعتراض بعض سفنه.

كما لوحظ تحليق مسيرات مجهولة الهوية فوق السفن، فيما وجهت البحرية الإسرائيلية تحذيراً للسفينة “ألما” من أنها على وشك دخول منطقة الحصار البحري، لكن قائد السفينة أكد رفضه الالتزام بالتحذيرات ومواصلة الإبحار بشكل قانوني.

وأشار منظمو أسطول الصمود إلى أن السفن تقترب من بعضها البعض تحسباً لأي محاولات اعتراض، مؤكدين تصميم الناشطين على مواصلة رحلتهم باتجاه قطاع غزة، رغم تهديدات البحرية الإسرائيلية باعتقال المشاركين.

ويضم اسطول الصمود الذي انطلق نهاية أغسطس/أب الماضي من إسبانيا، حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة.

