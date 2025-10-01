انطلاق أعمال “مؤتمر ميونخ للأمن” في العلا السعودية بمشاركة أكثر من 70 شخصية دولية

انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة العلا شمال غربي السعودية، أعمال اجتماع “مؤتمر ميونخ للأمن”، وذلك لأول مرة على الأراضي السعودية، بمشاركة أكثر من 70 شخصية من كبار المسؤولين الدوليين، وفق ما أفاد به الإعلام السعودي. ويستمر الاجتماع على مدى يومين.

وجاءت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان “البحث عن حل وسط: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب”، بمشاركة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظرائه الأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان.

وتتناول الاجتماعات خلال اليومين المقبلين ملفات متعددة تشمل التجارة العالمية، والأزمات الإقليمية، والتحولات في قطاع الطاقة، وأمن طرق التجارة البحرية، إلى جانب جهود تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، والأمن النووي، والتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاقتصاد والطاقة.

كما يشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسؤولين العرب والأوروبيين، بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونائب رئيس الوزراء الكويتي فهد سعود الصباح.

يُذكر أن “مؤتمر ميونخ للأمن”، الذي تأسس عام 1963، يعد من أبرز وأهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في السياسة الأمنية، ويستضيف سنوياً في دورته بألمانيا مئات القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم.

