دعماً لغزة.. عُمّال يجبرون سفينة “إسرائيلية” على مغادرة ميناء ليفورنو الإيطالي

اضطُرّت سفينة تحمل علم الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، إلى مغادرة ميناء ليفورنو الإيطالي دون تنفيذ أي عمليات تفريغ أو تحميل بضائع، إثر تهديد العمال بالإضراب عن العمل.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن العمال في الميناء كانوا قد أعلنوا، أمس الثلاثاء، عن رفضهم المشاركة بأي عمليات تفريغ أو تحميل بعدما رست سفينة “زيم فيرجينيا” المتجهة إلى كيان الاحتلال، مشددين على موقفهم من دعم حقوق الفلسطينيين في مواجهة الإبادة الجماعية.

وقال جيانفرانكو فرانشيسي، مسؤول الاتحاد العام الإيطالي للعمل، إن العمال أبلغوا إدارة الميناء فور رسو السفينة أنهم لن يقوموا بأي عمل تجاهها، مؤكداً أن “ما يحدث في غزة ليس حرباً، بل إبادة جماعية ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو”.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات العمالية في إيطاليا خلال الأيام العشرة الماضية، حيث منعت موانئ جنوة ورافينا وتارانتو ومارجيرا في البندقية السفن المحملة بالمتفجرات أو الوقود والمتجهة إلى الكيان من الرسو.

وفي تطور مرتبط، أعلن الاتحاد العمالي أنه سيدعو إلى إضراب عام في حال حاول الجيش الإسرائيلي إيقاف أسطول الصمود العالمي، الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

المصدر: وكالة يونيوز