الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    نائب رئيس وزراء لبنان سيمثل بلاده في القمة الروسية-العربية بموسكو

      أعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية طارق متري سيمثل لبنان في أول قمة روسية-عربية، المقررة في موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول الجاري.

      وجاء الإعلان خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون للسفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، حيث تناول اللقاء الأوضاع الداخلية في لبنان والتطورات الإقليمية.

      وتترقب الأوساط العربية والدولية انعقاد القمة الروسية-العربية الأولى، وسط آمال بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول العربية.

      وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه دعوة للقادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة، مؤكداً أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة، ويعزز فرص السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

      ويشير خبراء ومحللون إلى أن القمة الروسية-العربية تمثل خطوة مهمة لكبح الهيمنة الغربية على النظام العالمي، ومنح الدول العربية مساحة أوسع للمناورة في علاقاتها الدولية.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      النائب عز الدين : لن نسمح بأن تصبح بلادنا محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية

      النائب عز الدين : لن نسمح بأن تصبح بلادنا محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية

      ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الحفاظ على وحدة الحكم أولوية لإنقاذ الدولة اللبنانية

      ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: الحفاظ على وحدة الحكم أولوية لإنقاذ الدولة اللبنانية

      الرئيس عون يتابع التحضيرات للانتخابات النيابية ويبحث مع السفير الروسي التطورات الإقليمية

      الرئيس عون يتابع التحضيرات للانتخابات النيابية ويبحث مع السفير الروسي التطورات الإقليمية