حرب الإبادة تدخل يومها الـ 726 في غزة: أكثر من 66 ألف شهيد والمجاعة تحصد أرواح الأطفال

دخلت حرب الإبادة التي يشنّها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ726، وسط قصف متواصل وحصار خانق وتجويع ممنهج بدعم أمريكي مباشر، ما يفاقم من حصيلة الشهداء ويعمّق الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 66,097 شهيداً، فيما تجاوز عدد الجرحى 168,500 إصابة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، ارتقى 64 شهيداً: 20 في شمال القطاع، 36 في وسطه، و9 في الجنوب، في وقت تتواصل فيه المجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

كما سجّلت الوزارة وفاة 453 شخصاً جراء المجاعة وسوء التغذية، بينهم 150 طفلاً، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يفرضها الحصار الصهيوني المستمر منذ عامين.

ميدانياً، تواصل قوات الاحتلال تطويق مدينة غزة بالغارات الجوية والقصف المدفعي المكثّف، وتُلقي مناشير تهدّد السكان بمزيد من التهجير القسري. وفي هذا السياق، ارتكب العدو مجزرة جديدة في دير البلح استهدفت مقهى شعبياً وأدت إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في قصف استهدف منزلين بمخيّمَي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وطال القصف الإسرائيلي مناطق متفرقة: حيث قصفت المدفعية أبراج حمد شمال خان يونس، وحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، إضافة إلى تدمير منازل في حي الدرج وحي النصر.

وفي ظل الكارثة الإنسانية، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أنّ طفلاً من كل خمسة في غزة يولد قبل أوانه أو بوزن ناقص نتيجة التجويع الممنهج، مطالبةً بإدخال مساعدات عاجلة وواسعة النطاق لإنقاذ حياة الأطفال والأمهات والعائلات المهددة بالموت جوعاً.

المصدر: وكالات