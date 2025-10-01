عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025

العناوين

الأخبار:

أميركا تستبيح الأجواء اللبنانية…مهمات غامضة

ولبنان ينجو من ثلاث كوارس محققة

عون – سلام: صراع الأمر لمن؟

سلام ترامب… غزة كوسوفو الثانية

النهار:

التواصل عاد “فاتراً” بين عون وسلام…

تصعيد نيابي يستحضر النصاب والاجتهادات

البناء:

واشنطن تعترف بتعديل الخطة بناء على طلب نتنياهو دون العودة للعرب

وتركيا المقاومة تنسّق مع الوسطاء العرب موقفها… وقطر: قضايا تحتاج للتفاوض وإيضاح

إيطاليا تتوسّط مع الأسطول وتنسحب… والاحتلال يستعدّ… وتحرك تضامنيّ اليوم

اللواء:

لبنان يرحِّب بخطة ترامب.. ولا مجلس وزراء هذا الأسبوع

تعليق الجلسات التشريعية.. وإطلاق تسجيل المغتربين يخرق المواجهة حول القانون الانتخابي

الجمهورية:

تطويق رئاسي لذيول “الصخرة”

قانون الإنتخاب… هل يفرض تعطيلًا وتمديدًا

الديار:

من غزة الى بيروت… خرائط اشتباك جديدة ترسم؟

سلام في بعبدا «دون تصريح»: مقاربة الرئيسين مختلفة

الخلافات السياسية تُسقط النصاب وتعطل التشريع

الأسرار

البناء

قال مصدر فلسطيني إن المقاومة تأخذ وقتها في دراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة بانتظار نتائج التفاوض الجاري بين دول الخليج وتركيا من جهة وفريق الرئيس ترامب من جهة مقابلة، لمناقشة التعديلات التي أدخلت على الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها والتي تتناول أربعة عناوين الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل من غزة والثاني إدارة غزة من حكومة فلسطينية تقوم على وحدة الضفة وغزة والثالث ربط حصر السلاح الفلسطيني بالحكومة الفلسطينية الموحّدة والرابع ربط أي حديث عن التطبيع بقيام الدولة الفلسطينية. ويقول المصدر إن الجانب العربي والتركي أكد لوفد المقاومة المفاوض أنه بدون هذه البنود تصبح الصيغة وقف الحرب وتبادل الأسرى وانسحاب جزئي لجيش الاحتلال والمقاومة مستعدة لدرس الصيغة إذا ربط فيها مصير السلاح والتطبيع بالدولة الفلسطينية بإضافة واضحة لهذا الربط في الصيغة أو بحذف هذه البنود بالتوازي منها، وليس إبقاء ما يترتب على العرب والفلسطينيين وحذف ما يطلبونه.

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب تولي رئاسة ما يُسمّى بمجلس السلام في صيغته للحل في غزة ولم يطلب منه أحد ذلك بعدما كان طوني بلير مرشحاً للمنصب. ورجّح المصدر أن يكون للأمر علاقة بالجانب المالي المتصل بإعادة الإعمار وحرص ترامب عبر منصب الرئاسة منح صهره جاريد كوشنر فرصة إدارة عشرات المليارات من الدولارات التي سيقوم العرب بتوفيرها لإعادة الإعمار وإعادة إحياء المشاريع العقارية التي سبق لترامب أن تبناها بنصائح من كوشنر، ومنها ريفيرا الشرق الأوسط الذي بات على جزء من غزة مع إعادة فرز وضمّ عقاري فيها يتيح اقتطاع ثلث مساحة القطاع لمشاريع كوشنر ترامب على أن يترك لبلير إدارة الشأن الخدمي في غزة عبر الفريق الفلسطيني الذي سيتمّ تعيينه من الأوروبيّين والعرب.

النهار

يقول وزير يمسك بحقيبة سيادية إن تعامل الجيش بروية مع إضاءة صخرة الروشة مردّه إلى تجنيب المؤسسة العسكرية مواجهة يمكن أن تتخذ بعداً مذهبياً خصوصاً أنها تمارس ضغوطاً إن في الجنوب عبر ضبط السلاح أو في البقاع عبر مكافحة التهريب والكبتاغون.

تنطلق في غرف مظلمة حملات على رئيس الجمهورية تتهمه بالتنازل المسبق لـ “حزب الله” منذ ما قبل الانتخاب وتعتبر أنه نسخة منقحة عن الرئيس ميشال عون الذي تنازل لمصلحة الحزب كثيراً، ويقول مصدر معني إن الحملات تخدم الحزب بقدر ما تضرّ بالعهد وبخططه للنهوض بالوضع.

يقول دبلوماسي عربي إن الانفتاح الخليجي على “حزب الله” غير ممكن حالياً ما دام الحزب لا يزال مصنفاً إرهابياً في هذه الدول.

للمرة الأولى منذ زمن، تعمل القوى الأمنية على إجراءات جدية ومستدامة في مكافحة التهريب والمخدرات في منطقة بعلبك الهرمل من دون خطوط حمراء كانت تمنعها من استكمال مهمات تبدأ بها.

تردد أن أكثر من سفير خليجي سيصل إلى لبنان في العام الجديد، ومعهم طواقم جاهزة تتواصل مع الموجودين حالياً، وذلك في إطار حقبة ومرحلة جديدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي .

الجمهورية

يقول مسؤول كبير، إنّ عاصمة كبرى فوّتت فرصة كبيرة لتحقيق هدف معقّد وحسّاس، وذلك بعدم الأخذ بوجهة نظر لبنانية في الوقت المناسب.

يشكو أهالي منطقة البياضة والمطيلب من فواتير تعسفية تفرضها شركة الكهرباء، إذ بلغت فاتورة منزل عادي 350 دولاراً، فيما الكهرباء نادرة الوجود كما هو معلوم.

لوحِظ أنّ ما يُروَّج له من إصلاحات لم يطل الكارتيلات والاحتكارات المبنية على محاصصات وشراكات بين أحزاب سلطوية ومافيا تجارية.

اللواء

حسب مصادر نيابية، فإنه ما لم يجرِ إنهاء الجلسة النيابية، فإن القوانين التي أُقِرَّت تبقى من دون أثر تشريعي عملي..

في المقلب الآخر من المشهد، نقاشات في «البيئة المعروفة» على مستوى الانتلجنسي عن جدوى «حرب الإسناد» وحسابات الربح والخسارة فيها..

تشهد دوائر إحدى الوزارات السيادية اكتظاظاً للعائدين من الخارج، في ضوء

نداء الوطن

برأي مصادر مطلعة في حال لم يحصل اختراق سياسي مهم ستنتهي معركة انتخاب المغتربين وفق معادلة لا 6 و128. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن إقصاء المغتربين من المعادلة الانتخابية سيعطي إشارة سلبية لأنها ضمن الإصلاحات المطلوبة وإن كانت ذات طابع سياسي لا اقتصادي.

يقول خبراء في “التواصل الاجتماعي” إنه في عصر التكنولوجيا والتواصل “أون لاين” فإن ذرائع “الثنائي” بعدم القدرة على التواصل مع ناخبيهم في الاغتراب ذرائع ساقطة، ويسأل هؤلاء: ألا يتم هذا التواصل يوميًا؟ وإذا لم تكن هناك موانع اليوم فلماذا تكون في موسم الانتخابات؟

تتداول أوساط سياسية معلومات عن مقايضة تُطرح بين كتل نيابية وجهات دولية تقضي بإقرار قانون الفجوة المالية مقابل التمديد للمجلس النيابي.

