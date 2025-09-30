أكبر أسطول إنساني يبحر نحو غزة… وتحذيرات من صدام مع الاحتلال

يقترب أكبر أسطول بحري دولي ينطلق من أوروبا باتجاه قطاع غزة من الوصول إلى سواحل القطاع، وسط تحذيرات من مواجهة محتملة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستعد لاعتراضه.

ومن المتوقع أن يصل الأسطول، الذي يضم نحو خمسين سفينة تحمل أكثر من 500 ناشط من 45 دولة، الليلة أو صباح الأربعاء. ويرافق الموكب سفن حربية أوروبية من إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا، بهدف تقديم الدعم الإنساني للناشطين عند الحاجة، فيما أرسلت أنقرة طائرتين مسيّرتين لتوثيق الإبحار.

وأكد منظمو الحملة أن الأسطول بات على بُعد 370 كيلومتراً من غزة، مشددين على أن هدفهم “كسر الحصار وفتح ممر بحري”، فيما أعلنت “هيئة أسطول الصمود المغاربي” أن السفن وصلت إلى المنطقة البرتقالية التي تسبق منطقة الاعتراض المعتادة لبحرية الاحتلال.

الأمم المتحدة اعتبرت أي اعتداء على الأسطول “أمراً غير مقبول”، بينما طالبت منظمات دولية بينها “العفو الدولية” بحمايته. في المقابل، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الأجهزة الأمنية للاحتلال أجرت اتصالات مع بحريات الدول المرافقة لترتيب قواعد السلوك، وسط مخاوف من احتكاك قد يضر بصورة الاحتلال دولياً.

وبينما طُرحت مقترحات للسماح للسفن بالرسو في موانئ بديلة مثل قبرص أو اليونان، أو تمرير المساعدات عبر مصر أو الأردن، رفض المنظمون جميعها، مصرّين على الوصول إلى غزة.

الجيش الإسرائيلي يستعد لإرسال قوات الكوماندوز البحري لاقتحام السفن، مع إمكانية استدعاء وحدات احتياط ونخبوية في حال التصعيد، على أن تُقتاد السفن في حال السيطرة عليها إلى ميناء أسدود حيث يُتوقع اعتقال الناشطين وترحيلهم.

في المقابل، يؤكد الناشطون التزامهم بالمقاومة السلمية، معتبرين أن أي اعتداء أو مصادرة للحمولة “جريمة دولية”. وهدد بعض المشاركين باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو الإضراب عن الطعام في حال اعتقالهم.

دبلوماسياً، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الاحتلال إلى “التحلي بالمنطق وعدم استخدام العنف”، في حين قال نظيره الإسرائيلي إن المواجهة لن تتطور إلى عنف.

وكان الأسطول، الذي يحمل اسم “الصمود العالمي”، قد انطلق من برشلونة نهاية آب/ أغسطس الماضي، محملاً بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية، ويضم اتحادات ومنظمات دولية عدة بينها “أسطول الحرية” و”حركة غزة العالمية”.

المصدر: مواقع