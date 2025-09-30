الولايات المتحدة ترسل معدات مضادة للطائرات المسيرة إلى الدنمارك قبل القمة الأوروبية

أرسلت الولايات المتحدة معدات مضادة للطائرات المسيرة إلى الدنمارك، التي تستضيف القمة الأوروبية في الأول والثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية الثلاثاء، وذلك بعد تحليق طائرات مسيرة مجهولة فوق البلاد.

وقالت الوزارة على موقع “إكس” إنّه “يسرنا ونشعر بالامتنان لدعم الولايات المتحدة الدنمارك بقدرات مضادة للطائرات المسيرة في إطار القمة المقبلة”. وكانت طائرات مسيرة مجهولة قد حلّقت مؤخراً فوق عدد من المطارات الدنماركية، ما أدى إلى إغلاق مطار العاصمة لفترة وجيزة، إضافة إلى منشآت عسكرية.

وأوضحت الوزارة أن كوبنهاغن لم ترصد أي تحليق منذ 27 أيلول/سبتمبر.

وتستضيف العاصمة الدنماركية يومي الأربعاء والخميس قمة أوروبية يشارك فيها أربعون رئيس حكومة. ولضمان أمن القمة، أعلنت الدنمارك الأحد إغلاق مجالها الجوي أمام المسيّرات المدنية حتى الجمعة.

ورغم عدم تحديد هوية الطائرات المسيرة، اتهمت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن روسيا، قائلة: “هناك دولة رئيسية تشكل تهديداً لأمن أوروبا، وهي روسيا”.

كما قررت السلطات رفع مستوى الحماية الأمنية في منشآت الطاقة إلى الدرجة البرتقالية، ثاني أعلى مستوى، تحسباً لأي هجمات هجينة أو عمليات تخريب محتملة.

المصدر: أ.ف.ب.