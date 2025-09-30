مقتل 10 أشخاص في هجوم انتحاري على مقر قوات حرس الحدود في بلوشستان

قتل عشرة أشخاص، بينهم أربعة جنود وستة مدنيين، الثلاثاء، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقر قوات حرس الحدود في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلن مسؤول حكومي محلي.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة سيارة صغيرة مكشوفة الصندوق تنعطف قبل الانفجار عند مدخل المقر في مدينة كويتا، عاصمة الولاية.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الانتحاري فجّر العبوة الناسفة، بينما حاول خمسة من شركائه اقتحام المجمع، فأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل جميع المهاجمين إضافة إلى القتلى من الجنود والمدنيين”.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعد ولاية بلوشستان، المتاخمة لإيران وأفغانستان، غنية بالمعادن والموارد الهيدروكربونية، إلا أن نحو 70% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر.

وتشهد الولاية حركة تمرد مسلح تسعى لطرد المستثمرين الأجانب والحكومة الفدرالية، متهمة إياهم بنهب الموارد دون استفادة السكان المحليين. وتخوض القوات الباكستانية صراعاً مع هذه الحركة منذ أكثر من عقد، وشهدت المنطقة في عام 2024 تصاعداً حاداً في العنف أسفر عن مقتل 782 شخصاً.

وأحصى المعهد الباكستاني لدراسات السلام 521 هجوماً إرهابياً في البلاد عام 2024، و567 هجوماً منذ بداية العام الحالي، مع تركيز أغلب أعمال العنف في المناطق الحدودية مع أفغانستان. وقال رئيس المعهد أمير رانا لوكالة فرانس برس: “شهدنا زيادة في الهجمات الإرهابية منذ بداية العام، وخاصة في بلوشستان”.

ومنذ الأول من يناير، قُتل أكثر من 460 شخصاً، معظمهم من عناصر قوات الأمن، في أعمال عنف ارتكبتها جماعات مسلحة في بلوشستان وولاية خيبر بختونخوا المجاورة.

المصدر: أ.ف.ب.