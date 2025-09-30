الثلاثاء   
    الشيخ قاسم عزى آية الله العظمى السيد السيستاني بوفاة زوجته : كانت مثال الأم في تربية أبنائها العلماء الأجلاء

      السيد السيستاني


      توجه الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، بالتعزية الى المرجع السيد علي السيستاني، وقال في برقية:”بوفاة الفاضلة الجليلة إبنة العلم والعلماء سليلة النسب الطيب الطاهر، رفيقة دربكم ‏الزاخر في البذل والعطاء لرفع راية الإسلام إلى جوار أنواركم وجهادكم الذي قدمتم فيه عظيم الانجازات في إحياء مذهب أجدادكم ، وكانت نعم الرفيقة والسند ومثال الأم في تربية أبنائها العلماء الأجلاء.

      أحسن الله عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان وحشرها مع أجدادها محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
      نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطيل عمركم المبارك”.

      المصدر: العلاقات الإعلامية

