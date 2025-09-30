الثلاثاء   
    لبنان

    الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من “أمان” عن شهر أيلول

      أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، في بيانٍ يوم الثلاثاء، عن البدء بتحويل المساعدات المالية عن شهر أيلول/سبتمبر 2025 للمستفيدين من برنامج “أمان”.

      وقال البيان “يهمّ وزارة الشؤون الاجتماعية أن تؤكّد أنه سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر أيلول، ابتداءً من يوم الإثنين 29 أيلول (أمس)”.

      وتابع البيان “يبلغ عدد المستفيدين 161,715 أسرة لبنانية، ما يعادل 770,215 فردًا، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,652,346 دولارًا أميركيًا”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

