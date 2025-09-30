واشنطن ترحّل 100 إيرانياً إلى بلادهم عبر قطر

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحّلت نحو 100 إيراني إلى بلادهم على متن طائرة مستأجرة عبر قطر، في خطوة وُصفت بأنّها لحظة نادرة من التعاون بين واشنطن وطهران.

وبحسب الصحيفة، أقلعت الطائرة مساء الإثنين من ولاية لويزيانا متجهة إلى قطر، قبل أن تواصل طريقها نحو إيران. وأوضح مسؤولان إيرانيان بارزان أنّ المرحّلين بينهم رجال ونساء وبعض الأزواج، مشيرين إلى أنّ عدداً منهم تطوّع للعودة بعد أشهر من الاحتجاز، فيما أُعيد آخرون بعد رفض طلبات لجوئهم أو قبل مثولهم أمام القضاء.

وأكد المسؤولان أنّ وزارة الخارجية الإيرانية نسّقت عملية العودة وقدّمت تطمينات بأنّ المرحّلين لن يواجهوا مشاكل عند وصولهم، رغم أنّ بعضهم عبّر عن خيبة أمل وخوف.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أنّ ترتيبات الرحلة وصلت إلى مراحلها النهائية، لافتةً إلى أنّ أعداد المهاجرين الإيرانيين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية ازدادت في السنوات الأخيرة.

