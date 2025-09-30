حملة مناهضة “إسرائيل” باتت قاب قوسين أو أدنى

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن العالم بات مختلفا تماما بالنسبة لإسرائيل وحركة “حماس” مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع فقط .

وعلقت أن السبب يعود إلى انتشار صور لأطفال رضع هزيلين داخل قطاع غزة، ما دفع العديد من قادة الدول الغربية الكبرى،التى عادة ما تكون قريبة من كيان الإحتلال، إلى المبادرة الفرنسية الداعية للاعتراف بدولة فلسطينية .

وقالت أن الحملة بلغت ذروتها الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلن عدد من القادة اعترافهم بدولة فلسطين، وواصلوا توجيه انتقادات حادة للكيان الصهيوني بدعوى عرقلتها دخول المساعدات إلى قطاع غزة .

وأضافت أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني لا يملك خيارا أفضل من خطة الرئيس الأميركي ترامب. فالخطة تتيح له استعادة جميع الرهائن، وتحقيق أهداف الحرب المعلنة المتمثلة في القضاء على حماس، وإعادة فتح الطريق نحو اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول إسلامية، وكل ذلك قبل انتخابات شديدة الحساسية في العام المقبل.

لكن بحسب الصحيفة هذا المسار سيضع نتنياهو في مواجهة مع حلفائه من اليمين “الإسرائيلي” ,الذين يرغبون في إعادة توطين غزة، أو ترحيل الفلسطينيين، أو ضم الضفة الغربية. وقد ينعكس ذلك سلبا على مستقبله السياسي. ومع ذلك، فإن أيا من هذه الأهداف لم يكن ضمن المعلن من أهداف الحرب في غزة.

