الثلاثاء   
   30 09 2025   
   7 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عراقجي: تجاربنا مع واشنطن مريرة.. والحل في فلسطين هو الاعتراف بحق تقرير المصير

      أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة له, أنّ بلاده لطالما سعت إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، مشدداً على أنّ “على جميع الحكومات التعاون من أجل وقف هذه الجرائم”.

      وأشار عراقجي إلى أنّ أكثر من مئة خطة طُرحت خلال السنوات الثماني الماضية لحل الصراع في غرب آسيا، لكن “الخطة الوحيدة القابلة للاستدامة هي تلك التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتحترمه”، مضيفاً: “ننتظر لنرى إذا ما كان ذلك سيحدث أم لا”.

      ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ التجارب المريرة مع واشنطن، إلى جانب الهجمات على المنشآت النووية، أثبتت أنّ “الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً بل دبلوماسياً”، مشدداً على أنّ الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني هو المدخل الأساسي لأي تسوية حقيقية في المنطقة.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكوبي ويؤكدان تعزيز العلاقات ورفض الهيمنة

      عراقجي يلتقي وزير الخارجية الكوبي ويؤكدان تعزيز العلاقات ورفض الهيمنة

      كنائس فلسطين تكذّب رواية نتنياهو

      كنائس فلسطين تكذّب رواية نتنياهو

      المستشفيات في غزة تواجه خطر الشلل بفعل العدوان الصهيوني

      المستشفيات في غزة تواجه خطر الشلل بفعل العدوان الصهيوني