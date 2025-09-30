عراقجي: تجاربنا مع واشنطن مريرة.. والحل في فلسطين هو الاعتراف بحق تقرير المصير

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة له, أنّ بلاده لطالما سعت إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، مشدداً على أنّ “على جميع الحكومات التعاون من أجل وقف هذه الجرائم”.

وأشار عراقجي إلى أنّ أكثر من مئة خطة طُرحت خلال السنوات الثماني الماضية لحل الصراع في غرب آسيا، لكن “الخطة الوحيدة القابلة للاستدامة هي تلك التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتحترمه”، مضيفاً: “ننتظر لنرى إذا ما كان ذلك سيحدث أم لا”.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ التجارب المريرة مع واشنطن، إلى جانب الهجمات على المنشآت النووية، أثبتت أنّ “الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً بل دبلوماسياً”، مشدداً على أنّ الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني هو المدخل الأساسي لأي تسوية حقيقية في المنطقة.

المصدر: وكالات