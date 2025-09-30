وزير النفط العراقي: اتفاق أربيل أنهى فوضى التصدير ووحّد الإيرادات

أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في تصريح له، أن الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان “يضع نهاية لفوضى التصدير ويعيد تنظيم الإيرادات عبر الخزينة العامة”.

وأوضح عبد الغني أن الإقليم “سيحتفظ بـ50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي، فيما ستخضع التكاليف لتقييم استشاري دولي”، مشيراً إلى أن “زيادة صادرات العراق لن تؤثّر على التزاماته مع أوبك، بل سترفع إجمالي التصدير إلى 3.65 ملايين برميل يومياً”.

ولفت وزير النفط إلى أن الاتفاق “دفع، لأول مرة منذ 20 عاماً، الإقليم إلى تسليم إيراداته النفطية لبغداد”، معتبراً أن ذلك “يمثل تحولاً كبيراً في مسار التفاهمات بين الجانبين، فضلاً عن توحيد الخزان النفطي العراقي وحقوله بعيداً عن الفوضى والتهريب”.

المصدر: وكالات