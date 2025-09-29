كمين مركب يستهدف قوة إسرائيلية في غزة ويسفر عن قتلى وجرحى وبتر أطراف

أفادت مصادر عبرية، الاثنين، بوقوع كمين مركب استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 9 آخرين، بعضهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى بتر أطراف عدد منهم.

وأوضحت المصادر أن الهجوم تضمن استهداف ناقلة جند مدرعة بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى إلى انفجارها بالكامل، إضافة إلى تفجير دبابة واستهداف جرافة عسكرية، واستخدام عبوات ناسفة عند وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الكمين الأول.

ونقلت وسائل إعلام عن هبوط مروحية عسكرية في مستشفى إيخلوف بمدينة تل أبيب، وعلى متنها جنود مصابون نتيجة الحدث الأمني. ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي حول تفاصيل العملية أو حجم الخسائر.

وتفرض سلطات الاحتلال رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، بهدف الحفاظ على معنويات الجيش والمجتمع.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتواصل المعارك البرية في غزة، حيث تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير مئات الآليات العسكرية، فيما شنت الفصائل الفلسطينية هجمات صاروخية على المدن والمستوطنات.

ووفق أرقام صدرت في بداية 2025، فقد الجيش الإسرائيلي نحو ألف ضابط وجندي منذ بدء العمليات، بينما أصيب آلاف آخرون بجروح خطرة، ويخضع عدد كبير من الجنود لعلاجات نفسية.

المصدر: مواقع