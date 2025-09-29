إصابة خطيرة لضابط احتياط إسرائيلي في انفجار جنوبي سوريا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة نتيجة انفجار جنوبي سوريا.

وأوضح المتحدث أن الضابط أُصيب بجروح خطيرة جراء انفجار وقع صباح اليوم بالقرب من أحد المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي جنوبي سوريا، من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول أسباب الانفجار.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الجيش يقوم بفحص كافة الاحتمالات حول سبب الانفجار، ويحقق في ما إذا كان الانفجار ناجماً عن لغم قديم كان مزروعاً بالأرض.

يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات والتوغلات الإسرائيلية داخل أراضي جنوب سوريا، إذ تقوم القوات بمداهمات لبلدات ومنازل وتنفيذ اعتقالات واعتداءات، ما أوقع العديد من الشهداء والجرحى.

المصدر: يونيوز