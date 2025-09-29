الرئيس بري التقى الرئيس عون: اللقاء ممتاز.. والجيش خط أحمر

زار رئيس مجلس النواب نبيه بري زار بعد الظهر قصر بعبدا حيث التقى الرئيس جوزاف عون. وقال رئيس مجلس النواب مغادراً قصر بعبدا: ‏اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل ايام.

وفي تصريح سابق أكد رئيس مجلس النواب أنَّ الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان.

وقال في تصريح صحفي:” ممنوع المسّ بالجيش، فالجيش ليس لأي طرف، وليس مع طرف ضدّ أي طرف، الجيش لكل البلد”.

و رداً على سؤال عن رأيه في اقتراح السماح للمغتربين بالتصويت لكل أعضاء مجلس النواب، قال الرئيس بري: أينما كان الحق فأَذهب إليه، ونحن مع الحق أينما كان.. هناك قانون انتخابات نيابية نافذ فليُطبَّق.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قال اليوم أمام وفد الجامعة العربية المفتوحة: “السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجب الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه. وهي تقوم بواجبها كاملا لتحقيق هذا الهدف الذي يشكل خطا أحمر، إذ لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوّناته، لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معا”.

أضاف :” ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية، فهي خط أحمر”.

وأكد عون ان الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ويؤدّيان المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية”.

المصدر: قناة المنار