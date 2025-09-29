كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على الأراضي كافة

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنها باشرت بمؤازرة القوى الأمنية، تنفيذ حملات لإزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية على مختلف الأراضي اللبنانية، في إطار الحد من الهدر غير الفني وتحقيق توزيع أكثر عدالة للتيار.

وأكدت المؤسسة في بيان أنّ هذه الخطوة تأتي “انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ومبدأ المساواة بين المواطنين، وحرصاً على التوازن المالي والاكتفاء الذاتي للمؤسسة”، مشيرةً إلى أنها ستنظم محاضر ضبط بحق جميع المخالفين وستتقدّم بدعاوى قضائية بحق من يرفض تسوية وضعه أو يعاود المخالفة.

وختمت بالتشديد على أهمية تعاون المواطنين مع فرقها الميدانية، لافتةً إلى أنّ هذه الحملات سيكون لها أثر إيجابي على تحسين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي، على أن تُعلن نتائجها تباعاً عبر نشرات دورية.