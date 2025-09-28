كتائب القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين وتوجّه إنذارا للاحتلال

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان إنغريست، نتيجة “العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا (بمدينة غزة) خلال الساعات الـ48 الأخيرة”.

وحذرت الكتائب -في منشور على تليغرام- من أن حياة الأسيرين في خطر حقيقي، وقالت إن على قوات الاحتلال التراجع فورا إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 من مساء اليوم (15:00 بتوقيت غرينتش) حتى تحاول إخراج الأسيرين، وختمت منشورها بأنه “قد أعذر من أنذر”.

وعمّقت قوات الاحتلال توغلاتها في مدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية “عربات جدعون 2” لإكمال تدمير المدينة واحتلالها، في حين حذرت المقاومة الفلسطينية من أن هذه العمليات تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وحمّلت حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء الأسرى.

عمليات للمقاومة

كما أعلنت القسام اليوم عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة، مؤكدة استهداف قوة إسرائيلية داخل أحد المنازل في الحي موقعة أفرادها بين قتيل وجريح.

من جهتها ، قالت سرايا القدس إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية في حي الصبرة بمدينة غزة مساء الخميس الماضي.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع أكثر من 440 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر: مواقع