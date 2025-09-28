الأحد   
    امريكا | مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

      قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثماني آخرين، بحادث إطلاق نار جماعي شهدته مدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل الإعلام الأمريكية صباح الأحد.

      ونقلت قناة WECT المرتبطة بشبكة “إن بي سي” عن ممثل للسلطات قوله: “ثلاثة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلح مجهول النار في الميناء مساء السبت”، مضيفًا أن حالة المصابين الثمانية لم تُعرف بعد بشكل دقيق.

      ولم تكشف السلطات بعد عن هوية المهاجم أو الدوافع وراء الحادث، فيما تواصل فرق الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

      ووصفت وسائل إعلام محلية الحادث بأنه مأساوي، حيث هزّ المدينة الصغيرة وأثار حالة من الذعر بين السكان، وسط تحذيرات من السلطات للبقاء في منازلهم لحين الانتهاء من التحقيقات الأمنية.

      المصدر: وكالات

