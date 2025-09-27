“عائلات الأسرى الصهاينة في غزة” تتهم نتنياهو بالتضحية بأبنائهم

قالت عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في قطاع غزة إن رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “اختار توسيع القتال في غزة بينما يواجه أبناؤنا خطرَ الموت”.

وأضافت العائلات الصهيونية في بيان لها السبت “بينما يواجه الأسرى الأحياء خطرَ الموت وقد يختفي القتلى إلى الأبد على أرض غزة، اختار نتنياهو توسيعَ نطاق القتال ونسفَ الاتفاق لإعادتهم”، وتابعت “لدينا مطلب واضح وقاطع من صنّاع القرار: طبّقوا إرادةَ الشعب عبر التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة جميع المختطفين (الأسرى) الـ48 وإنهاء الحرب في غزة”.

ودعا البيان “الجمهور الإسرائيلي إلى الاحتشاد عند الساعة 20:00 بتوقيت القدس في ميدان المختطفين بتل أبيب للتظاهر من أجل المطالبة بوقف الحرب وإعادتهم”، وأشار إلى أنه “إلى جانب الوقفة في تل أبيب ستُنظّم وقفات أخرى في القدس، ومفترق شعار هنيغيف وحي كارمي غات (شمال مستوطنة كريات غات/جنوب)، وكما هو الحال كل أسبوع ستُنظّم العشرات من الفعاليات والتجمعات التضامنية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام