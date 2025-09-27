رئيس مجلس الوزراء العراقي استقبل السفير اللبناني لدى العراق : حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،سفير الجمهورية اللبنانية لدى العراق علي الحبحاب بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأشاد سيادته بجهود السفير اللبناني خلال مدّة عمله في العراق، مؤكداً حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان الشقيق في جميع المجالات وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار السيد السوداني الى دعم العراق الكامل لجهود الدولة اللبنانية من أجل تجاوز ظروف المرحلة الحالية، والعمل على ترسيخ أمن لبنان ومنع العدوان عنه، وتعزيز استقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

من جانبه، عبّر السفير اللبناني عن تقديره لمواقف العراق حكومة وشعباً، والدعم والمساندة التي تلقاها لبنان، على مختلف الصعد والمحافل الدولية و الإقليمية لتي تعكس عمق الروابط التاريخية المشتركة بين البلدين.

المصدر: مواقع