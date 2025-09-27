السبت   
    دولي

    روما: تظاهرة تندّد بالإبادة الصهيونية في غزة

      شهدت العاصمة الإيطالية روما، بعد صلاة الجمعة، تظاهرة حاشدة نظمها مسلمون نصرةً لفلسطين، طالبوا خلالها بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ عامين.

      وانطلق المشاركون من ميدان “فيتوريو” حيث أدّوا صلاة الجمعة ورفعوا الدعاء لفلسطين، قبل أن يجوبوا شوارع المدينة في مسيرة غاضبة، حملوا خلالها نعشًا رمزيًا لطفل ملفوف بالكفن، في إشارة إلى ضحايا المجازر الصهيونية.

      ورفعت في التظاهرة لافتات كتب عليها: “المسلمون لن يصمتوا”، “أوقفوا الإبادة الجماعية”، “العدالة لفلسطين”، “إسرائيل إرهابية”، و”أوقفوا تسليح إسرائيل”، مؤكدين أنّ لا سلام في المنطقة من دون عدالة لفلسطين.

      وانتهت المسيرة أمام جامعة “سابيينزا” دون تسجيل أي حوادث تُذكر.

      المصدر: وكالة الأناضول

