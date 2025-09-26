الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:20
    جعجع حيا رئيس الحكومة على “مساعيه لقيام الدولة” وهاجم الأجهزة الأمنية

      حيا رئيس حزب القوات سمير جعجع رئيسَ الحكومة على ما وصفها بمساعيهِ المستمرةِ لقيامِ الدولة المنشودة قاصداً كلامَه حولَ فعاليةِ إضاءةِ صخرة الروشة.
      وفي بيان أصدرَه هاجمَ جعجع الأجهزةَ الأمنية معتبراً أنها في موضوعِ النشاطِ على صخرة الروشة تصرّفت وكأنَ لا علاقةَ لها بالقوانينِ ولا بتطبيقها، وطلبَ من الأجهزةِ الأمنية والقضائية استدعاءَ المسؤولين قانونًا عن الترخيصِ المعطى للتجمّعِ والتحقيقَ معهم، وقال إن المطلوبَ من الوزراءِ الأمنيين المعنيين إجراءَ التحقيقاتِ الداخليةِ اللازمةِ كلٌّ في وزارته، لتحديدِ المسؤولياتِ وسدِّ الثُغرات.

