ترامب: لن أسمح لـ”إسرائيل” بضم الضفة الغربية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى ترامب بها الخميس، خلال مراسم توقيع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وأشار إلى أنه “أجرى محادثات مع بعض قادة الشرق الأوسط ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قضايا متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية”.

وفيما يخص نية العدو الاسرائيلي ضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، قال ترامب “لكني لن أفعل ذلك، لن أسمح به، تحدثت مع نتنياهو ولن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، يكفي هذا حان وقت التوقف”.

وكان الكنيست الصهيوني قد أيد في تموز/يوليو الماضي إعلاناً يدعم ضم الضفة الغربية المحتلة، وسط دعوات من وزراء “الليكود” ورئيس الكنيست أمير أوحانا لتنفيذ الضم فورا.

المصدر: وكالات