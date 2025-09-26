العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، في حين استهدف مقاومون فلسطينيون آليةً عسكرية أثناء اقتحامها بلدة اليامون شمال غربي جنين.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كشيكة في مدينة نابلس واعتقلت الأسير المحرر حسني العامودي من منزله، كما اقتحمت منطقة رفيديا في المدينة واعتقلت الأسير المحرر عامر الطنبور”، وتابعت: “كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع”، وأضافت: “وشملت المداهمات أيضًا قرية كفر قليل جنوبي نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نواف العامر”.

ولفتت المصادر إلى أنه “في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا في مدينة قلقيلية، وتوغلت أيضًا في بلدة حجة شرقي المدينة”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، أن “مقاتليها في كتيبة جنين تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدّة مسبقًا في آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر خلال اقتحامها بلدة اليامون”، وأضافت أن “مقاتليها يخوضون أيضًا معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال، ويستهدفون قوات المشاة بزخّات كثيفة من الرصاص المباشر، حسب متطلبات وظروف الميدان”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام