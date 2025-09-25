قماطي استقبل وفدا من “صرخة وطن”.. للوحدة الوطنية بوجه الاعتداءات الصهيونية

استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، يوم الخميس، وفدًا من تيار “صرخة وطن” برئاسة جهاد ذبيان، وضمّ الوفد عددًا من مشايخ طائفة الموحّدين الدروز من منطقة الشوف، وذلك بحضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله، بلال داغر.

وقدّم الوفد التعازي والتبريكات في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيّد شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله.

وأكّد المجتمعون على “دور الشهيد الأسمى الذي أعطى الأمة العربية والإسلامية العزّ والفخر”.

كما أكّد الوفد أن “الوحدة الوطنية، ووقوف أبناء الوطن صفًّا واحدًا، هي الطريق الأنجح للتصدّي للاعتداءات الصهيونية المتكرّرة، وفضح الإعلام المشبوه الذي يعمل على تشويه صورة المقاومة، التي ستبقى مشرقة، ناصعة، وطنية، مهما حاولوا”.

المصدر: موقع المنار