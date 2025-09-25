فرنجية: من يرفض الحوار اللبناني يريد التقسيم ودعم العدو

أكّد رئيس تيار المردة، النائب والوزير السابق سليمان فرنجية، أنّ من يرفض الحوار اللبناني اليوم يسعى للتقسيم والشرزمة وإشعال الحرب الأهلية، متوهمًا أنّه يستمد قوته من الأزمات.

وخلال حديث مع قناة المنار في ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، شدّد فرنجية على أنّ هذه الذكرى يجب أن تكون رصيدًا لتقوية لبنان، وليس لإضعافه، وأنّ أبشع ما يجري اليوم هو وقوف بعض اللبنانيين مع “إسرائيل” ضد أبناء بلدهم.

وأضاف أنّ لبنان خسر رجلًا استثنائيًا من الصعب أن يتكرر، مؤكّدًا أنّ الثوابت التي جمعته مع السيد نصرالله ما زالت كما هي.

المصدر: قناة المنار