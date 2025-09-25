إيطاليا تدين الهجوم على “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الهجوم الذي استهدف “أسطول الصمود” العالمي المتجه نحو قطاع غزة بطائرات مسيّرة قبالة السواحل اليونانية. جاء ذلك الأربعاء، على هامش مشاركتها في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت ميلوني أن الحكومة الإيطالية أرسلت فرقاطة متعددة المهام إلى منطقة الهجوم لمتابعة الوضع، مؤكدة أن استخدام القوة العسكرية غير وارد. كما أشارت إلى أن الأسطول يعرّض المشاركين فيه للخطر، وأن الحكومة قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبدون تعريض سلامتهم للخطر.

ردود المعارضة الإيطالية



هذا وعبّرت أحزاب المعارضة اليسارية في إيطاليا عن استنكارها للهجوم على الأسطول، واعتبرت موقف الحكومة الإيطالية تجاه الحدث غير مسؤول، فيما تتابع السلطات الإيطالية تحقيقاتها لتحديد المسؤول عن الهجوم.

تفاصيل الهجوم على الأسطول



ويذكر ان الأسطول المؤلف من أكثر من 50 سفينة، قد تعرض لهجمات بطائرات مسيّرة ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ما تسبب في عدة انفجارات وانقطاع الاتصالات، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأعلن منظمو الأسطول وقوع 12 انفجارًا في 9 سفن، دون توضيح الجهة المسؤولة، بينما التزمت إسرائيل الصمت.

الأبعاد الإنسانية والسياسية



يهدف “أسطول الصمود” إلى إيصال مساعدات إنسانية، خاصة المستلزمات الطبية، إلى نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذي يخضع لحصار مستمر منذ 18 عامًا. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أودى بحياة عشرات آلاف الفلسطينيين وأوقع مئات الآلاف بين جرحى ونازحين.

المصدر: وكالة الاناضول